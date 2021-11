Monobobster Sleper moet zelf haar bobslee tillen vanwege coronaregels

Na 33 afdalingen van de olympische bobsleebaan weet Karlien Sleper het zeker: "Het is echt een fantastische baan." De voormalig speerwerpster hoopt in Peking in actie te komen in de monobob: een nieuwe discipline op de Winterspelen, waarbij de atleet zelf de slee duwt en alleen afdaalt. In Peking komen alleen de vrouwen in actie op dit onderdeel. Afgelopen maand trainde Sleper drie weken lang op de olympische baan, die als een slang door het Chinese landschap kronkelt. Een leerzame periode, waarin ze het strenge Chinese coronaregime aan den lijve ondervond. In onderstaande video vertelt Sleper hoe ze haar tijd in Peking heeft beleefd:

Naast de fraaie bobsleebaan en de moderne trainingsfaciliteiten maakten ook de extreme coronamaatregelen in China veel indruk op Sleper. "Het was heel bijzonder. Héél streng, alleen al op het vliegveld in Peking. We voelden ons alsof we covid hadden. Alle mensen waren helemaal in zo'n wit pak gekleed, je zag alleen hun ogen, en daar zat dan nog eens een soort scheikundebril overheen." 'Aaah!' De strenge regels leverden ook onhandige situaties op. Omdat Sleper als monobobster in haar eentje afdaalt, heeft ze hulp nodig bij het tillen van haar 170 kilogram wegende slee wanneer ze de baan wil verlaten. Maar de Chinezen mochten het materiaal van de bobbers niet aanraken. "Vooral in de eerste week liepen ze met een grote boog om me heen en keken gewoon van: nee, we mogen jou niet helpen. Dat ik dacht: aaah!"

Ondanks de communicatieve uitdagingen heeft Sleper veel gehad aan de trip. "Het is een baan die makkelijk te leren valt. Het is niet moeilijk om op vier ijzers naar beneden te komen, geen supergevaarlijke baan. De uitdagende factor is om te bepalen wat de snelste, winnende lijn is." "Het belangrijkste is om geen kantjes te raken. Als de monobob een klein tikje krijgt, gaat hij meteen als een pingpongballetje heen en weer. Een klein foutje is meteen heel duur", aldus Sleper. Olympisch ticket Sleper moet zich nog kwalificeren voor de Winterspelen, maar is ervan overtuigd dat dat wel gaat lukken. "Zeker weten. Fysiek ben ik echt op m'n best. Ten opzichte van vorig jaar gaat het een heel stuk beter", aldus de monobobster, die in 2020 twee keer een wereldbekerrace won in Park City. "Ik ga ook wedstrijden doen waar ik me niet kan kwalificeren voor de eis van NOC*NSF, maar waar ik wel wedstrijdritme kan opdoen. Dat gaat me veel voordeel opleveren ten opzichte van atleten die alleen de wereldbekers sleeën." In 2019 maakte NOS-verslaggever Ayolt Kloosterboer al een reportage over Karlien Sleper. Haar trainster gaf haar toen al een goede kans om de Winterspelen in Peking te halen.