Djokovic zet Australian Open onder druk, Nadal hoopt sowieso van de partij te zijn

"Pas als de voorwaarden om naar Australië te reizen en er te spelen bekend zijn, zal ik bekijken wat ik ga doen", is Djokovic stellig. "En op dit moment hebben we nog geen officiële verklaring ontvangen."

Premier Scott Morrison beloofde voor de tennissers een uitzondering te maken bij de strenge reisvoorwaarden, zo zou er geen vaccinatieplicht gelden. Bovendien heeft het toernooi veel meer aanzien als de voltallige wereldtop aanwezig is in Melbourne.

Novak Djokovic heeft zijn officiële rentree op de tennisbaan bij het masterstoernooi in Parijs aangegrepen om nog wat druk uit te oefenen op de Australian Open. De nummer één van de wereld weigert zijn deelname toe te zeggen, voordat er officieel duidelijkheid is over de eisen die worden gesteld aan de deelnemers.

Ik ben al bijna anderhalf uur per dag aan het trainen, dus dat is positief.

Djokovic kwam anderhalve maand geleden voor het laatst in actie, toen hij de finale verloor van de US Open. Maandag draaide hij warm met een gewonnen partij in het dubbelspel, tegen Marton Fucsovics volgt dinsdagavond in Parijs zijn eerste test in de singles.

Nadal fit het nieuwe jaar in

De deelname van Rafael Nadal in Melbourne is eveneens onzeker, maar de Spanjaard heeft in tegenstelling tot Djokovic wel aangegeven dat het hoe dan ook zijn intentie is om mee te doen.

"Ik weet nog niet precies wanneer ik terugkeer op de baan, maar het is mijn doel om in december in Abu Dhabi te spelen", zegt Nadal, die kampt met een slepende voetblessure. "Ik ben al bijna anderhalf uur per dag aan het trainen, dus dat is positief."

Als hij die test doorstaat, pakt hij in het nieuwe jaar de draad weer volledig op. Vanaf 17 januari zijn de Australian Open.