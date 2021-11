Explosies bij ziekenhuis Kabul, 'zeker vijftien doden'

Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist, maar mogelijk gaat het om een aanslag van terreurgroep Islamitische Staat. Ooggetuigen zouden tegen Afghaanse media gezegd hebben dat strijders van IS na de eerste explosie het ziekenhuis binnengingen. In 2017 viel IS het ziekenhuis ook al aan.

Sinds de Taliban in augustus de macht grepen, heeft IS meerdere aanslagen gepleegd. De grootste was bij het vliegveld van Kabul ten tijde van de evacuatie door westerse landen. Daarbij vielen meer dan honderd doden. Ook moskeeën werden het doelwit van aanslagen.

Zowel de Taliban als IS zijn extremistische islamitische groeperingen, maar toch beschouwt IS de Taliban als afvallig, onder meer omdat de Taliban geen kalifaat in de gehele islamitische wereld nastreven, maar een emiraat binnen de Afghaanse grenzen. Toen beide groepen nog vochten tegen de westerse aanwezigheid in Afghanistan was er sprake van grote rivaliteit. Na de machtsovername van de Taliban is de strijd sterk toegenomen. Er worden niet alleen aanslagen gepleegd, het komt ook regelmatig tot gevechten tussen strijders van beide groepen.