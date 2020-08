Oud-topturner Wammes: 'Verwacht geen schokkende verhalen uit mannenturnwereld'

Voormalig topturner Jeffrey Wammes zegt dat er "geen gekke dingen" te vertellen zijn over eventuele misstanden in het mannenturnen. Dit in tegenstelling tot alle verhalen die over zijn vrouwelijke oud-collega's naar buiten zijn gekomen. "Het ging bij de mannen gewoon heel anders", weet Wammes. "Soms trainden we op een internationaal toernooi samen met de meiden en bij hen was er negen van de tien keer altijd wel iemand aan het huilen. Dat hoorde erbij, je dacht er verder niet bij na."

Wammes vond de soms harde aanpak van de coaches, zonder ze bij naam te noemen, in de topsportgedachte passen. "Als ik er met de pet naar gooide, werd er op een normale manier tegen me gescholden, maar ik vond dat wel lekker. De dag erna was alles weer goed." Iedereen zal volgens Wammes zijn eigen verhaal hebben, "maar ik verwacht er geen gekke dingen van". "Misschien dat iemand op mentaal vlak vroeger heel erg werd gepusht. Maar meer zal het, denk ik, niet zijn." Abrupt einde Als mensen naar de topsportloopbaan van de voormalig olympiër vragen, dan antwoordt hij daar met een behoorlijk voldaan gevoel op. Toch denkt de generatiegenoot van Epke Zonderland en Yuri van Gelder dat hij nog meer uit zijn carrière had kunnen halen.

Epke Zonderland en Jeffrey Wammes tijdens de EK turnen in 2012 - ANP

Wammes stopte in 2016 en verdween na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro abrupt van het toneel. Hij trok richting Las Vegas en sloot zich aan bij shows van Cirque du Soleil. Sportatleet "Het was kei- en keihard werken, maar ik was daar wel in mijn element. Vegas is echt een stad voor mij. Ik was ook heel fit. Het was een tijd die ik niet had willen missen", denkt Wammes met weemoed terug aan zijn Amerikaanse avontuur, dat twee jaar duurde. Wammes had daarmee ook het leven als sportatleet achter zich gelaten. "Ik had misschien een ietwat stabielere loopbaan willen hebben, dat de randzaken iets meer naar de achtergrond hadden kunnen worden geschoven", zegt hij.

Jeffrey Wammes in actie tijdens de NK turnen in juni 2016 - ANP

Wammes doelt vooral op het blessureleed (twee gebroken enkels) en conflicten met gymnastiekbond KNGU. Zo spande Wammes onder meer in 2012 een zaak aan tegen de KNGU, omdat de gymnastiekbond niet hem, maar Epke Zonderland voordroeg voor deelname aan de Olympische Spelen. "Maar ik ben ook trots dat ik na een tegenslag altijd wel weer terug wist te komen." Last man standing Zonderland is na het afzwaaien van Van Gelder en Wammes - het drietal zette het Nederlandse mannenturnen op de kaart - wel nog actief op topniveau. "Epke is eigenlijk nog 'the last man standing'. Ik heb respect dat hij het nog steeds volhoudt." Wammes is somber gestemd als het over de aanwas van Nederlands turntalent gaat. "Ik denk dat er een tekort is aan goede trainers, talenten en begeleiders van talenten", vindt hij. "Er is nu een aantal atleten dat al een heel lange tijd de kar moet trekken, maar ik zie nu geen jonge talenten die opkomen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde."

