Eind deze maand weer problemen? COA verwacht tekort opvangplaatsen asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht eind deze maand opnieuw problemen bij de opvang van asielzoekers. Er zijn sinds eind augustus 6800 opvangplekken bij gekomen, maar 80 procent daarvan is slechts tijdelijk, met een looptijd tussen de vier weken en zes maanden. "Dit levert, gecombineerd met de doorstijgende bezetting, eind november alweer nieuwe druk op", schrijft het COA.

Vorige maand noemde burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel onacceptabel. Normaal gesproken is daar plaats voor 100 asielzoekers met een uitloop naar 250. Begin oktober verbleven er 750 mensen, van wie er 150 in kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moesten overnachten.

Mensen die zich aangemeld hadden, konden niet in asielzoekerscentra (azc's) elders worden ondergebracht, omdat die vol zitten. In de azc's is plaats voor 30.000 mensen, maar op dit moment worden 11.500 plaatsen bezet door statushouders die recht op een woning elders hebben. Mede door de krapte op de woningmarkt hebben ze die nog niet.

NOS op 3 zocht uit waarom de asielopvang zo vol zit in Nederland: