Te weinig pleegouders: 'Mensen wilden tijdens lockdown geen kind in huis'

Er zijn nog steeds te weinig pleegouders. Vorig jaar hebben ruim 2600 gezinnen zich aangemeld, maar dat zijn er zeker 850 te weinig om alle kinderen te kunnen helpen. Morgen begint de Week van de Pleegzorg om meer pleegouders te werven.

"Vorig jaar hadden we wel veel aanmeldingen", zegt Arlette Sprokkereef van Jeugdzorg Nederland. "Maar door corona was het uiteindelijk toch lastig. Mensen waren huiverig om iemand van ons in huis te laten komen voor de screening. En mensen vonden het lastig om tijdens de lockdown een kind in huis te nemen."

Het tekort aan pleegouders leidt ertoe dat kinderen minder keuze hebben bij de opvang en er daardoor een minder goede match met pleegouders kan zijn.

Leefgroep en gezinshuis niet ideaal

En soms moeten pleegkinderen worden opgevangen in leefgroepen of gezinshuizen. "Maar dat is niet ideaal. Wij proberen altijd eerst om hulp te bieden aan het gezin waar het kind uit komt. Als het dan echt niet meer lukt, dan gaat het kind pas ergens anders wonen en dan echt het liefst in een pleeggezin", zegt Sprokkereef.

Twee jaar geleden was er voor het eerst in jaren een toename van het aantal aanmeldingen van pleegouders, maar ook toen waren het er niet voldoende. Er zijn elk jaar minstens 3500 pleeggezinnen nodig. Dat kan ook een eenoudergezin zijn, meldt Jeugdzorg; het gaat om een stabiele omgeving.

De familie Salomonson is pleeggezin voor een vriendinnetje van hun dochter: