Noord-Nederland roept regering op: investeer in Nedersaksen- en Lelylijn

Nu de formatie steeds verder vordert, en formateur Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) met de vier partijen op het provinciehuis in Groningen praten, wordt er opnieuw aandacht voor de treinverbindingen gevraagd.

De Nedersaksenlijn en Lelylijn zijn beide opgenomen in de verkiezingsprogramma's van de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De Noordelijke coalitie vindt dat zij nu boter bij de vis moeten doen en de nieuwe treinverbindingen ook op moeten nemen in het regeerakkoord, schrijft RTV Oost .

De nieuwe regering moet investeren in de bereikbaarheid van Noord-Nederland, door geld vrij te maken voor de Nedersaksenlijn, tussen Enschede en Groningen, en de Lelylijn van Lelystad naar Groningen. Daartoe roepen de vier noordelijke provincies op.

Goedemorgen @MinPres @SigridKaag @WBHoekstra @gertjansegers ! Wat goed gekozen om tijdens de formatie in het Noorden de Lelylijnbeloftes uit verkiezingstijd in te lossen. Hulde! https://t.co/UaaS6PQA53 #rtvnoord

Ook in Utrecht wordt er vandaag gelobbyd voor een uitbreiding van het openbaar vervoer in de stad. De gemeente en provincie vragen het Rijk 4 tot 5 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe metrolijnen, die nodig zouden zijn om de groeiende stad leefbaar te houden. Het gaat hier om een metro onder het centrum van de stad en een metrolijn naar Nieuwegein.

"We willen veel woningen bouwen, omdat mensen daarnaar op zoek zijn. En we willen tegelijkertijd dat de stad prettig blijft. Met onze schaarse ruimte willen we heel graag dat mensen zoveel mogelijk lopen, fietsen en met het openbaar vervoer gaan", aldus mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk (PARTIJ) tegen RTV Utrecht.