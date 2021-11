In winkels worden mondkapjes weer verplicht

Volgens De Jonge doen nieuwe maatregelen altijd pijn, maar zullen ze evenwichtig en eerlijk zijn. Hij benadrukte dat de cijfers in de ziekenhuizen heel sterk oplopen: "We moeten voorkomen dat de zorg te zeer onder druk komt te staan; de zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen."

Demissionair minister De Jonge wilde vanochtend weinig kwijt over de nieuwe ingrepen tegen het coronavirus. Hij zei wel dat de maatregelen onvermijdelijk beperkingen met zich meebrengen. Hij had daarover vandaag weer overleg met collega's en de vaste adviseurs van het kabinet.

Het is de bedoeling dat de pas later ook moeten worden getoond in dierentuinen en pretparken, maar die maatregel moet nog juridisch worden uitgewerkt.

Gisteren werd al duidelijk dat het coronatoegangsbewijs tot meer sectoren wordt uitgebreid. Vanaf vrijdag is de coronapas ook verplicht in sportscholen en musea.

In grote lijnen komt het erop neer dat in publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje moet worden gedragen, tenzij daar een coronatoegangsbewijs moet worden getoond.

Wat kunnen we in grote lijnen verwachten van de verwachte nieuwe maatregelen? In dit artikel bespreken we de mogelijke maatregelen met een aantal deskundigen.