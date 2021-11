De Jonge: maatregelen doen altijd pijn

Volgens De Jonge doen nieuwe maatregelen altijd pijn, maar zullen ze evenwichtig en eerlijk zijn. Hij benadrukte dat de cijfers in de ziekenhuizen heel sterk oplopen: "We moeten voorkomen dat de zorg te zeer onder druk komt te staan; de zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen."

Wat kunnen we in grote lijnen verwachten van de verwachte nieuwe maatregelen? In dit artikel bespreken we de mogelijke maatregelen met een aantal deskundigen.