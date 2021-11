Hoekstra wil versnelde aanpak hypotheekrenteaftrek in formatie bespreken

Hoekstra schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland, als enige EU-lidstaat, nog geen plan heeft ingediend. Er moeten volgens hem belangrijke keuzes worden gemaakt en dat kan niet aan een demissionair kabinet worden overgelaten; de keuzes moeten aan de formatietafel worden besproken.

Het ziet ernaar uit dat er bij de formatie wordt gesproken over een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Demissionair minister Hoekstra van Financiën schrijft dat dit naar verwachting nodig is om in aanmerking te komen voor miljardensteun uit het EU-coronaherstelfonds. Hij zit zelf als CDA-leider ook aan de formatietafel.

Correspondent Sander van Hoorn: 'Nederland in zijn hemd'

"De voorwaarden waar Nederland en andere landen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de corona-herstelmiljarden, zijn bekend. Dat waren ze al toen Nederland tijdens de onderhandelingen over de Europese begroting aandrong op voorwaarden aan geld uit het herstelfonds. De discussie over het op z'n minst beperken van de hypotheekrenteaftrek zat er dus aan te komen.

Dat Den Haag dat zo lang heeft uitgesteld wekt bevreemding in Brussel. Andere landen aanspreken op dingen die beter kunnen en je daar zelf aan onttrekken is niet chic. Het verweer van Den Haag was dat een demissionair kabinet geen gevoelige besluiten kan nemen. Dat werkte een tijd, maar inmiddels staat Nederland wel heel erg in z'n hemd als enige land zonder plan.

Dat iets 'moet' van Brussel, ook al heb je er zelf om het hardst voor gepleit, kan natuurlijk ook dienen als breekijzer om een lastige discussie open te breken. En als dat lukt, ligt er een bonus van 6 miljard te wachten."