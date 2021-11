Zwemmers Kroon en Brzoskowski naar EK-finale, ook Busch en De Waard door

Vier van de tien Nederlandse zwemmers hebben op de eerste dag van de EK kortebaan in Kazan de series overleefd. Twee van hen kwalificeerden zich direct voor de finale, twee plaatsten zich voor de halve finales. Voor de overige zes viel het doek.

Luc Kroon en Maarten Brzoskowski kwamen in actie op de 400 meter vrije slag en zwemmen vanavond om de medailles. Kroon - de 19-jarige Volendammer is sinds kort de Nederlands recordhouder met 3.39,69 - noteerde met 3.40,78 de tweede tijd. Alleen de Italiaan Marco De Tullio was, een honderdste van een seconde, sneller.

De 26-jarige Brzoskowski zwom 3.42,30 en haalde daarmee als achtste en laatste de finale.

Busch en De Waard door op 50 vrij

Op de 50 meter vrije slag was Nederland met vier zwemsters uitstekend vertegenwoordigd. Kim Busch en Maaike de Waard bereikten de halve finales, Tamara van Vliet en Marrit Steenbergen strandden in de series.