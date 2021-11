Honderden aanmeldingen voor cursus natuurijsmeester na oproep KNSB

Rieks Poelman, hoofd van de Sectie Natuurijs van de KNSB, had zo veel aanmeldingen niet verwacht. "Het is vrijwilligerswerk en best pittig", zegt hij. Onderhoud moet het hele jaar door gedaan worden, maar zodra de vorst intreedt, krijgen de ijsmeesters het echt druk. "Ja, dat kan ook wel eens nachtwerk zijn."

De KNSB heeft honderden aanmeldingen binnen voor de cursus natuurijsmeester. De schaatsbond luidde vrijdag de noodklok, omdat het ijsmeesterbestand vergrijst. In veel plaatsen dreigt daardoor de kennis over het aanleggen van een natuurijsbaan verloren te gaan.

Een ijsmeester zet het sein op groen als het ijs veilig genoeg is om op te schaatsen. Ook het bepalen van routes van toertochten op natuurijs, het afzetten van wakken en aanbrengen van bewegwijzering zijn taken van de ijsmeester. Er zijn zo'n 2000 ijsmeesters in heel Nederland.

Pauline van der Zant van de ijsclub in Leiderdorp bevestigde vrijdag dat het bij deze vrijwilligersbaan soms hard werken is, zeker wanneer je het combineert met een betaalde baan in het onderwijs, zoals zij doet. "Ja, ijsmeester is geen 9-tot-5-baan. Maar als je van schaatsen houdt, dan is het prachtig om te kunnen zeggen: 'We gaan open!'"

Dat het hard werken is, zei ook Jan-Geert Veldman van IJsvereniging de Hondsrug uit Noordlaren. "We maken het 's nachts bijzonder gezellig met een worstje en een biertje erbij", zei hij. Maar niet iedereen houdt dat vol, als de vorst aanhoudt. "De eerste nacht is het drukstbezocht. De derde nacht wordt dat al rap minder."

De eerste cursussen beginnen volgende maand. Op een aantal plaatsen in het land nog plek, zegt de KNSB.