De Ligt verworden tot bankzitter bij kreupel Juventus: 'Hij mist vertrouwen'

Met gemillimeterd haar en een baardje leek Matthijs de Ligt aan het begin van dit seizoen zijn status als robuuste verdediger kracht bij te zetten. Maar zijn hernieuwde uiterlijk heeft vooralsnog geen vruchten afgeworpen: hij maakt samen met zijn club Juventus een erbarmelijk seizoen door. De Ligt is geen onomstreden basisspeler bij de nummer negen van de Italiaanse competitie, die inmiddels al zestien punten achterstaat op koploper Napoli. Ook bij de zoveelste klap die de club uit Turijn te verduren kreeg, de 2-1 uitnederlaag tegen Hellas Verona van afgelopen weekeinde, bleef De Ligt negentig minuten op de bank. Vorige week woensdag, toen Juventus in eigen huis met dezelfde uitslag verloor van Sassuolo, speelde De Ligt wel de hele wedstrijd. Hij maakte echter geen sterke indruk. Fabiana Della Valle, journalist van sportkrant La Gazzetta dello Sport, beaamt dit. "De Ligt mist het vertrouwen en is niet bezig aan zijn sterkste periode." 'Hij moet meer een leider worden' Door zijn mindere vorm moest de 22-jarige De Ligt ook al zijn basisplek bij het Nederlands elftal afstaan aan Inter-verdediger Stefan de Vrij, die wél hoge ogen gooit in de Serie A. Della Valle: "De Ligt is beter dan De Vrij, vind ik. De Ligt is één van de beste verdedigers van de wereld, maar moet vertrouwen krijgen en meer een leider worden." De voormalig Ajacied, die in 2019 voor meer dan 80 miljoen euro naar Italië verkaste, wordt door de huidige situatie ook al in verband gebracht met andere clubs. Geruchten over een vertrek zwollen aan na uitspraken van zaakwaarnemer Mino Raiola. Hij gaf in september in een interview met een andere Italiaanse sportkrant, Tuttosport, aan dat de verdediger Juventus weleens zou kunnen verlaten na dit seizoen.

Mino Raiola - ANP

Desondanks acht Della Valle het onwaarschijnlijk dat De Ligt Turijn al gaat verlaten in de aankomende transferperiodes. "Juventus heeft veel geld voor hem betaald. Daarnaast zijn zijn concurrenten die nu de voorkeur krijgen, oudgedienden Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, de dertig al gepasseerd. Hij is dus de verdediger voor de toekomst." Bovendien moet een club die de Nederlander wil overnemen 150 miljoen euro betalen, conform de clausule in zijn contract. "Ook is De Ligt populair bij de fans. Zij begrijpen ook niet waarom hij niet elke wedstrijd speelt", aldus Della Valle. Zes verplichte dagen Juventus-trainer Massimiliano Allegri voelt de druk van de supporters ook. Voor hem zijn de slechte resultaten van afgelopen tijd reden genoeg om De Ligt en zijn ploeggenoten deze week zes dagen op het eigen trainingscomplex te houden. Zo'n verplicht verblijf op de club, ook wel 'ritiro' genoemd, vindt vaker plaats bij Italiaanse clubs die in crisis verkeren. Het is de ultieme vorm van crisisbezwering in het Italiaanse voetbal. Dennis Bergkamp en Wim Jonk (eind jaren negentig bij Inter) kunnen erover meepraten. Spelers, coaches en soms ook bestuursleden zijn een week lang bij elkaar en mogen hun familieleden niet zien.

Massimiliano Allegri tijdens de wedstrijd tegen Hellas Verona - ANP

Allegri hanteerde in 2015 dezelfde tactiek en werd toen uiteindelijk alsnog landskampioen. Dat was tijdens zijn eerste periode als hoofdcoach van de Turijnse club. In vijf jaar tijd, van 2014 tot 2019, werd hij vijf keer landskampioen, won hij vier keer de Italiaanse beker en pakte hij twee keer de Italiaanse Supercup. Ondanks de binnenlandse prijzenregen mocht Allegri twee jaar geleden zijn contract niet uitdienen, omdat hij er niet in slaagde de Champions League te winnen. De finale werd weliswaar twee keer bereikt, maar niet gewonnen. In zijn laatste seizoen waren de kwartfinales het eindstation door toedoen van Ajax. Uitgerekend De Ligt maakte toen het beslissende doelpunt. Geen titel en geen Ronaldo Het door Juventus-voorzitter Andrea Agnelli zo gewenste Champions League-succes werd onder Allegri's opvolgers Maurizio Sarri en Andrea Pirlo ook niet bewerkstelligd. De club verloor onder Pirlo zelfs na negen seizoenen het abonnement op het landskampioenschap. En dus keerde Allegri na twee jaar terug, maar zonder de in zomer vertrokken Cristiano Ronaldo lijkt de titel ook dit jaar niet haalbaar. Allegri noemde zijn ploeg zelfs een middenmoter.

Matthijs de Ligt scoorde in 2019 namens Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League - ANP