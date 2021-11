Personeelstekort ProRail verstoort treinverkeer in midden van het land

Doordat spoorbeheerder ProRail niet genoeg verkeersleiders heeft, rijden er vandaag tussen 07.00 uur en 09.00 uur geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, Utrecht en Rhenen en Barneveld Centrum en Ede-Wageningen. ProRail heeft een tekort van 60 verkeersleiders op een totaal van ongeveer 750.

"Vaak weten we die tekorten op creatieve wijze en dankzij de flexibiliteit van de collega's die dit werk doen op te lossen, maar niet altijd", zei Martijn de Graaf van ProRail in het NOS Radio 1 Journaal. "Gelukkig hebben we iemand bereid gevonden om de dienst die normaal gesproken van 07.00 uur tot 15.00 uur duurt, wel te vervullen. Maar wegens omstandigheden kan hij er niet eerder zijn dan 09.00 uur."

Geen erebaan meer

Een verkeersleider is verantwoordelijk voor de veiligheid en ongestoord treinverkeer op een bepaald traject. Op het moment dat er iets misgaat, is de verkeersleider verantwoordelijk voor een snelle afhandeling.

Volgens De Graaf werd de functie binnen het bedrijf vroeger als "erebaan" gezien. Je werd pas verkeersleider als je bijvoorbeeld conducteur of machinist was geweest. Dat is niet meer zo, nu is het ook een plek waar mensen hun carrière beginnen. En dan is er ook nog krapte op de arbeidsmarkt, waar veel meer bedrijven last van hebben.

ProRail heeft verkeersleidingsposten door het hele land. Elke post beheert het treinverkeer in die specifieke regio: