Wekdienst 2/11: Coronapersconferentie • Tweede bijeenkomst wereldleiders op klimaattop Glasgow

Goedemorgen! Het is de dag waarop demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge nieuwe coronamaatregelen bekend gaan maken. En zeven mannen staan voor de rechter vanwege de rellen rondom NEC - Vitesse, twee weken geleden.

We beginnen met het weer. Tijdens de eerste ochtenduren breekt de zon af en toe door. Aan zee en in het zuiden raakt het bewolkt en valt af en toe een bui. Later in de middag valt op steeds meer plaatsen een bui. Het wordt 10 of 11 graden en er staat niet heel veel wind.

Weerkaart - Weerplaza

En dan nog even dit: Kort voor de klimaattop in Glasgow reisde weerman Peter Kuipers Munneke af naar de Morteratschgletsjer in de Zwitserse Alpen. Daar is goed te zien hoe hard het gaat met de opwarming van de aarde. "Tien jaar geleden stond ik hier onder 30 meter ijs":

Ook in Zwitserland smelten de gletsjers: '10 jaar geleden lag hier 30 meter ijs' - NOS