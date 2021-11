Verlost van 'messen in haar rug' mikt zwemster Van Roon op succes bij EK kortebaan

"Twee tussenwervelschijven in mijn onderrug bulken een beetje uit en drukken op mijn zenuw", legt ze uit. "En dat geeft een heel vervelende pijn. Door alle stress rond dat Tokioverhaal is het echt heel erg geworden."

Het verhaal van de 23-jarige zwemster uit Delft begint in december vorig jaar. Tijdens het speciaal georganiseerde olympisch kwalificatiemoment in Rotterdam blijft ze knap in het spoor van Ranomi Kromowidjojo.

Van Roon is ruim een halve seconde sneller dan haar persoonlijk record. En belangrijker, sneller dan de toptijd van de afwezige Heemskerk. Volgens de regels van de Nederlandse zwembond kwalificeert Van Roon zich daarmee voor de Olympische Spelen in Tokio.

Tot overmaat van ramp zwemt Heemskerk in Tokio alleen de series van de 50 meter vrij. Voor de halve finales trekt ze zich terug om krachten te sparen voor de estafette. "Dat voelde als een messteek in mijn rug", vertelt Van Roon nu.

Nog voor ze kon dromen van een olympisch startblok, donderde Van Roon er al vanaf. "Die swim-off had nooit mogen plaatsvinden", vindt ze nog steeds. "Het kwalificatietoernooi in december was volgens alle regels het enige kwalificatiemoment. En de stress voor die swim-off heeft zeker niet geholpen."

Inmiddels heeft Van Roon er alweer de nodige trainingsweken opzitten bij haar club De Dolfijn aan de Amsterdamse Sloterplas. En gaat ze voor individueel succes op de 100 meter vrije slag bij de EK kortebaan in het Russische Kazan.

Aan dat toernooi heeft ze goede herinneringen. Bij haar debuut in 2017 won ze in Kopenhagen meteen goud op de 4x50 meter estafette en twee jaar later herhaalde ze dat kunstje in Glasgow.

Of ze ook nu een gooi kan doen naar het podium op de estafette, is nog niet duidelijk. Een ding is zeker: het zal zonder Heemskerk en Kromowidjojo moeten. En dus is het nu aan Van Roon om te schitteren.

"De Spelen zijn geweest", zegt ze. "Natuurlijk neem je iets mee, misschien wel harder zijn. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om een baantje hard zwemmen. Laten we hier weer een nieuwe, goede herinnering van maken."