Democraten overwegen in 'post-oorlog' terugroepen Congres

De Democratische leider Nancy Pelosi overweegt het Huis van Afgevaardigden terug te roepen van reces vanwege de crisis rond de Amerikaanse post. Sinds een aantal weken zijn er vertragingen met de bezorging van post en de Democraten vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben voor de presidentsverkiezingen van begin november.

De vertragingen zijn opgetreden sinds het aantreden van een nieuwe directeur van de U.S. Postal Service, die een paar maanden geleden werd aangesteld door president Trump. Sindsdien zijn, om de financiën op orde te brengen, bezuinigingsmaatregelen getroffen. Daarbij is onder meer gesneden in overwerk en de service voor late bezorging van post.

'Oorlog in Washington'

De kwestie is hevig gepolitiseerd, The New York Times spreekt van een 'full-scale political war in Washington'. Trump zegt dat briefstemmen fraude in de hand werkt, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat het veilig is. Trump vreest dat stemmen per post in zijn nadeel werkt, omdat meer Democraten er gebruik van zouden maken. Vanwege de coronacrisis wordt in de Verenigde Staten veel vaker per post gestemd.

Vrijdag zeiden Pelosi en de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer dat Trump en de Republikeinen de U.S. Postal Service saboteren en daarmee de integriteit van de verkiezingen geweld aandoen. De Democraten werken aan een wet die moet garanderen dat de posterijen dezelfde service blijven verlenen als in januari van dit jaar van kracht was.

Trump zei gisteren dat de nieuwe directeur van de post, Louis DeJoy, "erg getalenteerd" is, en probeert de dienst weer op de rails te krijgen. Bij het huis van DeJoy in Washington werd gisteren geprotesteerd. De betogers beschuldigden hem van sabotage.