Dodental ingestorte flat Nigeria opgelopen, honderd mensen vermist

Het dodental na het instorten van een flatgebouw in de Nigeriaanse stad Lagos is opgelopen naar zes. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, zo'n honderd mensen worden nog vermist. De zoekactie naar hen is inmiddels gestart. Omstanders klaagden gisteravond dat het reddingswerk heel traag op gang kwam. Toen pas na verloop van tijd de eerste reddingswerkers met bulldozers aankwamen, werden ze aangevallen door woedende mensen. Inmiddels zijn volgens reddingsdienst Lasema zeker drie mannen en een vrouw onder het puin vandaan gehaald. Maar er wordt van uitgegaan dat het dodental nog flink oploopt. Het flatgebouw van 21 verdiepingen in de miljoenenstad Lagos was in aanbouw en stortte gisteren door nog onbekende oorzaak in. Op dat moment zouden er zeker honderd mensen op de bouwplaats aan het werk zijn geweest. Een van de bouwvakkers voelde al aan dat het zou misgaan:

