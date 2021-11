'Landmachttop negeerde waarschuwingen over inzamelen data van burgers'

Het heimelijk verzamelen van grote hoeveelheden informatie over burgers door de Landmacht leidde maandenlang tot een hevige interne strijd bij Defensie. Dat meldt NRC op basis van honderden documenten die de krant kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een jaar geleden bleek uit onderzoek van NRC dat de Nederlandse krijgsmacht sinds het begin van de coronapandemie zonder mandaat en op grote schaal inlichtingen over burgers inzamelde. Eind november legde toenmalig minister Bijleveld het zogenoemde Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) stil.

Nu blijkt volgens de krant dat Bijleveld al in augustus was geïnformeerd over serieuze juridische bezwaren, maar ze stopte de eenheid pas nadat het bestaan ervan bekend was geworden. Toen leefden er al maanden zorgen bij Defensie, schrijft NRC.

Een Haagse topambtenaar schrijft dat de landmachttop "juristen heeft overruled" en toch "op de ingeslagen weg is doorgegaan". "De juridische basis voor een dergelijke inzet is flinterdun, en dat is optimistisch uitgedrukt", schrijft een jurist. Defensie wilde tegenover NRC niet reageren.

Excuses van Bijleveld

De militairen verdiepten zich in het gedrag van maatschappelijke groepen als Viruswaarheid en de 'gele hesjes'. Ook distributiepunten van de papieren uitgave van De Andere Krant en branden in 5G-zendmasten werden in kaart gebracht.

Afgelopen mei bood Bijleveld haar excuses aan voor het werk van het LIMC. "Dit had zo niet mogen gebeuren", zei ze in de Tweede Kamer.