Meer miljardairs dan ooit in Nederland: 45 superrijken (goed voor 219,6 miljard)

Nederland telt meer miljardairs dan ooit, blijkt uit de jaarlijkse rijkenlijst van tijdschrift Quote. In de Quote 500 staan dit jaar 45 mensen met een vermogen van een miljard of meer.

Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken blijft met 13,5 miljard euro de rijkste Nederlander. De nummer 2 is nieuw: vastgoedondernemer Remon Vos (CTP) is goed voor 5,7 miljard. Hij heeft daarmee 100 miljoen meer dan de nummer 3: Randstad-oprichter Frits Goldschmeding.

Grootste verliezer

De grootste verliezer in absolute getallen is John de Mol. Volgens Quote verloor de mediamagnaat afgelopen jaar maar liefst 300 miljoen euro.

Samen bezitten de 500 rijkste Nederlanders 219,6 miljard, heeft Quote becijferd. Om dit jaar de lijst te halen, was meer geld nodig dan ooit tevoren. Alleen mensen met meer dan 110 miljoen euro in de zak doen mee.