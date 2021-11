Eerste toezegging 'Glasgow' een feit: voor 2030 einde aan ontbossing

Meer dan honderd wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van deze top een feit.

Voor het tegengaan van ontbossing wordt omgerekend zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt uit publieke en private fondsen. Een deel daarvan wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen, natuurbranden te bestrijden en inheemse bevolkingen ondersteuning te bieden.

In de ruim honderd landen bevindt zich zo'n 85 procent van alle bossen in de wereld. Onder de ondertekenaars is ook Brazilië, waar grote delen van het Amazonegebied de afgelopen jaren zijn gekapt. Verder hebben landen als Indonesië, Rusland, de Democratische Republiek Congo en ook Nederland hun krabbel gezet onder het akkoord.

'Deal is mijlpaal'

De Britse premier Johnson, gastheer van de klimaatconferentie, noemt de deal "een mijlpaal om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen". Het doel van de top is om te bekijken hoe de wereld de opwarming van de aarde kan beperken tot "ruim onder de twee graden", en liefst onder de 1,5 graad, zoals zes jaar geleden afgesproken bij de klimaattop van Parijs.

Duidelijk is al dat de klimaatdoelen die landen hebben opgesteld nu niet voldoende zijn en dat er dus een schep bovenop moet. In Glasgow draait het om de vraag hoe dat gat gedicht kan worden en wie dat gaat betalen.

De eerste dag van de klimaattop, die officieel COP26 heet, stond vooral in het teken van toespraken van diverse wereldleiders. Zo wilde premier Johnson minder "bla, bla, bla" en meer actie. Premier Rutte noemde de huidige situatie ernstig. Ook hij vroeg om serieuze maatregelen.

Bekijk hier de oproepen van premier Rutte, de Britse koningin Elizabeth en klimaatactiviste Greta Thunberg: