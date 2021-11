Burgemeesters pleiten voor strafpunten en gesloten vakken bij supportersgeweld

Ook bij Heracles Almelo-Ajax (gevechten tussen supporters) en Excelsior-FC Eindhoven (wedstrijd stilgelegd vanwege spreekkoren en ongeregeldheden) was het dit weekend onrustig in het stadion.

Twee weken geleden waren er buiten het stadion ongeregeldheden bij NEC-Vitesse en afgelopen vrijdag was het ook mis bij MVV-Roda JC , waar met vuurwerk werd gegooid en de ME vervolgens moest ingrijpen.

"Het idee dat het automatisch wel goed ging, dat moeten we achter ons laten, want het gaat niet goed", reageert Depla maandagavond, nadat hij de met Regiegroep Voetbal en Veiligheid (politie, justitie, burgemeesters en de KNVB) een spoedoverleg heeft gehad over het recente voetbalgeweld.

Er moet volgens burgemeester Paul Depla van Breda paal en perk worden gesteld aan het opgelaaide geweld in en rondom voetbalstadions in Nederland. De KNVB hoopt dinsdag met demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus knopen door te hakken om hier een einde aan te maken.

Als het in een kroeg helemaal misloopt, dan sluit ik die kroeg. Durven we dat ook met elkaar aan als het over een voetbalwedstrijd gaat?

"De opgeklopte sfeer hebben we allemaal laten ontstaan, want het is toch leuk? Het is de charme. Maar als het dan even misgaat, gaat de vlam in de pan", zegt Depla, die er op 23 mei als burgemeester zelf nog te maken had gekregen na een geweldsexplosie tegen de politie in Breda na de promotiewedstrijd NAC-NEC.

"Dit hoort niet bij het voetbal. Het is niet leuk om een stedenstrijd tussen Arnhem en Nijmegen of Tilburg en Breda via een voetbalwedstrijd te voeren."