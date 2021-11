Met 'coal, cars, cash and trees' blijft 1,5 graad opwarming binnen bereik

"Coal, Cars, cash and trees", steenkool, auto's, geld en bomen. De Britse premier Boris Johnson herhaalt zijn mantra dezer dagen geregeld, zo ook vandaag op de Klimaatconferentie in Glasgow. Hij doelt ermee op de maatregelen die nodig zijn om de wereld met niet meer dan 1,5 graad op te laten warmen.

Johnson vindt dat landen stevige toezeggingen zouden moeten uitspreken over een groene industriële revolutie, met schone energie en elektrische voertuigen. Ook vindt hij dat ze het gat moeten dichten tussen wat eerder aan financiële steun voor ontwikkelingslanden is beloofd en het geld dat nu beschikbaar is. En bovendien moeten landen ervoor zorgen dat de ontbossing zo snel mogelijk stopt.

De dag in Glasgow begon vandaag met lange rijen mensen buiten de klimaattop. Duizenden deelnemers moesten wachten voor ze naar binnen konden, om zich te onderwerpen aan strenge veiligheidsmaatregelen. De wachttijd liep op tot een paar uur. Binnen wachtten eveneens lange rijen. Alle bagage werd gecheckt, sommigen werden gefouilleerd en moesten hun schoenen uitdoen. Ook werd gecontroleerd of mensen een negatieve covid-testuitslag konden laten zien.

'Beslissend decennium'

Na Johnson was het vanmiddag de beurt aan tientallen andere staatshoofden en regeringsleiders om hun speech te houden. Veel ogen waren gericht op die van de Amerikaanse president Biden. Want dit is de eerste klimaattop dat de VS weer meedoet, nadat Donald Trump het land terugtrok uit het Parijse akkoord. Biden benadrukte dat de VS niet alleen terug is, maar ook voorop wil lopen bij de aanpak van klimaatverandering.

Ook zei hij dat het nog altijd mogelijk is om te voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt. Maar dan moet dit volgens Biden wel het decennium van de waarheid zijn. Een "beslissend decennium" noemde hij het, want "de ogen van de geschiedenis zijn op ons gericht".

Ook premier Rutte hield een speech. Hij ging in op de hevige regenval in Limburg, België en Duitsland, die afgelopen zomer tot overstromingen leidde. Het was een illustratie van de huidige realiteit van het klimaat, zei Rutte. Tegenover journalisten erkende de premier overigens dat Nederland te lang heeft gepraat over klimaatplannen en te weinig heeft gedaan. Maar de tijd van alleen maar praten is volgens hem nu echt voorbij. "We have to move from the blah, blah, blah to action", reageerde hij ook nog op vragen van buitenlandse media.

Prijs betalen

Verschillende landen deden nieuwe aankondigingen. Zo liet de Indiase premier Modi weten netto nul uitstoot te willen bereiken in 2070. Dat is veel later dan andere grote uitstoters, maar volgens Modi handelt India hiermee 'in de geest' van eerder gedane beloftes. Brazilië kondigde aan de uitstoot in 2030 te willen halveren ten opzichte van het niveau in 2005. En voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie beloofde vijf miljard dollar extra vrij te maken voor de aanpak van klimaatverandering.

Ook zei Von der Leyen dat er wat haar betreft een wereldwijde markt voor CO2-rechten komt. "Landen moeten een prijs zetten op de uitstoot van koolstofdioxide die de aarde opwarmt", zei ze. Er moet volgens haar een robuust raamwerk van regels voor worden afgesproken. Zet er een prijs op, zei ze, want "de natuur kan die prijs niet meer betalen."

In Glasgow wordt geprobeerd om overeenstemming te krijgen over regels om zo'n markt inderdaad te creëren. Dit is een vraagstuk waar de afgelopen jaren onenigheid over ontstond, en ook na de laatste klimaatconferentie in 2019 in Madrid werd deze kwestie niet opgelost.

Diner met jongeren

Vanavond schuift premier Rutte aan bij een diner met ongeveer twintig jongeren. Die komen overigens niet allemaal uit Nederland, maar ook uit onder meer Afrika en Zuid-Amerika. "Jongeren hebben goede ideeën en hebben ook veel belang bij een goede klimaataanpak", zegt de Nederlandse VN-jongere Aoife Fleming.

"Daarom is het echt belangrijk dat er goed naar ons geluisterd wordt", zegt ze. "Want degenen die er later mee moeten leven, zijn niet degenen die nu de beslissingen nemen."

Morgen volgt opnieuw een dag met toespraken van staatshoofden en regeringsleiders. En na morgen begint dan het echte onderhandelingswerk, dat nog bijna twee weken zal duren.