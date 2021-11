Barcelona moet Agüero zeker drie maanden missen door hartproblemen

FC Barcelona moet het de komende drie maanden doen zonder Sergio 'Kun' Agüero. De aanvaller verliet zaterdag in het thuisduel met Deportivo Alavés het veld met "pijn op de borst" en werd daarna in het ziekenhuis opgenomen voor een hartonderzoek.

Agüero kwam deze zomer over van Manchester City in de hoop om met zijn vriend Lionel Messi te kunnen spelen. Daarvan kwam het niet: voordat Agüero hersteld was van een kuitblessure, was Messi al vertrokken naar Paris Saint-Germain.

Twee weken geleden kreeg hij van trainer Ronald Koeman zijn eerste speelminuten in de 3-1 zege op Valencia. Een week later maakte Agüero zijn eerste treffer voor Barcelona in de Clásico tegen Real Madrid (2-1 nederlaag) en een paar dagen later stond hij voor het eerst in de basis tegen Rayo Vallecano (1-1).

Die wedstrijd zou de laatste wedstrijd van trainer Koeman blijken te zijn. Na het weekend werden ook de contracten van assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson verscheurd.