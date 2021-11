Kuipers: 'Genoeg IC-bedden bij piek, maar wel weer ten koste van zorg'

Het opschalen van het aantal IC-bedden tot 1350 kan voor een korte periode, maar gaat wel weer ten koste van andere zorg, waarschuwt LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers in Nieuwsuur. In reactie op de vraag van het kabinet presenteert hij vandaag zijn plan voor de IC-capaciteit.

Het is volgens Kuipers belangrijk om de focus te verleggen. Vorige winter ging het opschalen voor covid ten koste van andere zorg, waaronder operaties voor hartpatiënten.

"Nu zeggen we: voor de komende winter moet er een andere prioriteit liggen. We moeten bijvoorbeeld die hartchirurgie inhalen. Bovendien weten we dat het maximaal opschalen een enorme wissel trekt op het zorgpersoneel", zegt Kuipers. In een brief pleit hij daarom voor het sturen op besmettingen, zodat de reguliere zorg door kan gaan.

Eerder gaven verpleegkundigen aan dat opnieuw opschalen wat hen betreft onmogelijk is.

Stijgende lijn

Het aantal covidpatiënten stijgt sneller dan voorzien. Kuipers verwacht dat binnen twee of drie weken al een piek van 500 patiënten op de IC wordt bereikt. Dit terwijl in zijn plan wordt uitgegaan van 200 à 250 covidpatiënten op de IC.

Snel ingrijpen is volgens Kuipers belangrijk. "Maatregelen die bij de persconferentie worden aangekondigd, worden vrijdag pas ingevoerd. Dat betekent ook dat je in de instroom in de ziekenhuizen eind volgende week pas effect ziet. En de bezetting nog een week later."

Kuipers: "Je kunt zeggen: als die mensen in korte tijd komen, hebben we ze maar gehad. Maar het leidt tot te veel schade, en het is ook helemaal niet nodig."