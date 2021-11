Verbanning dreigt voor Grêmio na vernielen VAR-apparatuur door fans

Bekijk hieronder hoe woedende Grêmio-fans zich onder meer afreageren op de VAR-apparatuur in het stadion:

Grêmio, dat moet vrezen voor degradatie, verloor met 3-1. Door de nieuwe nederlaag sloegen de stoppen door bij de fans van Grêmio, die vonden dat een gelijkmaker (2-2) onterecht was afgekeurd.

"Het is de intentie dat Grêmio het recht op thuiswedstrijden verliest", liet het Braziliaanse Openbaar Ministerie in een verklaring weten. De club zou verplicht kunnen worden tot wel tien wedstrijden in een ander stadion te spelen.

Daarnaast hangt Grêmio, dat in 1995 de strijd om wereldbeker verloor van Ajax, een boete van 15.000 euro boven het hoofd.