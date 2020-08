Sloveense wielerprins Pogacar trapt vol vertrouwen naar Tour: 'Wil er meteen staan'

Tussen de toppers die zich in het Critérium du Dauphiné voorbereiden op de Tour de France peddelt ook Tadej Pogacar rond. Op zijn gemak test hij zijn vorm voor de belangrijkste wielerronde ter wereld. De Sloveense renner van UAE-Team Emirates staat met nog een rit te gaan negende in het algemeen klassement, op 1.17 van zijn landgenoot Primoz Roglic.

Pogacar rijdt Dauphiné om zijn Tourvorm te vinden - NOS

Dat Roglic hoge ogen gaat gooien in de Tour lijkt wel zeker. De kopman van Jumbo-Visma is heer en meester in de Dauphiné en lijkt als een van de topfavorieten af te reizen, hoewel hij zaterdag door een val gehavend over de finish ging. De Sloveens kampioen heeft de populariteit van het wielrennen in zijn land een enorme boost gegeven, maar is daar zeker niet als enige verantwoordelijk voor. Want Roglic mag nu dan de koning zijn, Pogacar is de onbetwiste kroonprins.

Tadej Pogacar komt over de streep in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné - ANP

Een dag na de slotrit van de Ronde van Frankrijk, op maandag 21 september, is het hoogstwaarschijnlijk groot feest bij het Sloveense wielertalent. Hij wordt dan namelijk 22 jaar oud en hoopt zijn verjaardag te vieren met goede herinneringen aan zijn eerste Tour. Pogacar is net als zijn landgenoot Roglic een begenadigd klimmer en behoort op dat vlak ook al tot de wereldtop. Dat hij goed omhoog kan komen met de grote mannen is niet eens zo gek. Het klimmen is hem als het ware met de paplepel ingegoten. Helling De 22-jarige Pogacar is geboren in een dorpje 20 kilometer boven de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Het dorpje draagt de naam Klanec, ofwel 'helling' in het Sloveens. Daar leerde hij voetballen, maar vooral fietsen. Oud-prof Andrej Hauptman, die in 2001 achter Oscar Freire en Paolo Bettini brons veroverde op de WK, ontdekte het talent van de kleine Pogacar en loodste hem uiteindelijk naar de profs. Dat gebeurde nadat Pogacar zijn visiekaartje had afgegeven in de Ronde van Slovenië en de Tour de l'Avenir, de Tour de France voor beloftevolle renners. Profdebuut In 2019 maakte de jonge Sloveen zijn profdebuut bij UAE-Emirates en liet hij meteen zien waartoe hij in staat is. Hij won de Ronde van de Algarve, die van Californië en drie ritten in de Vuelta.

Het Vuelta-podium 2019 met Alejandro Valverde, Primoz Roglic en Tadej Pogacar - ANP

In die Ronde van Spanje eindigde hij uiteindelijk als derde, achter landgenoot Primoz Roglic en toenmalig wereldkampioen Alejandro Valverde. Tour de France Op 29 augustus staat Pogacar aan het vertrek van zijn volgende grote Ronde, die in Frankrijk. Ondanks de aanwezigheid van Fabio Aru, winnaar van de Vuelta in 2015, is de Sloveen de uitgesproken kopman bij zijn ploeg UAE-Team Emirates. "Het is mijn eerste Tour, maar ik wil er meteen staan", vertelde Pogacar eerder deze week tijdens de Dauphiné. En hoewel hij tijdens de Vuelta al liet zien dat hij zijn hand niet omdraait voor drie koersweken, is hij er toch nog niet zo zeker van of hij ook in Frankrijk op een podiumplek kan hopen. "Ik heb geen idee of dat erin zit, maar natuurlijk ga ik er wel voor vechten."

Pogacar wint de negende etappe in de Ronde van Spanje 2019 - ANP

Pogacar, Remco Evenepoel en Egan Bernal, het zijn slechts drie jonge renners die zich al hebben laten gelden. En ze zijn niet alleen, de lijst van jonkies die zonder problemen meedoen op het hoogste niveau wordt steeds langer. Toch moet daar volgens Pogacar niet te veel naar worden gekeken. "Het is de tijd van de nieuwe jongens, maar er zijn natuurlijk ook nog oudere renners die er nog steeds zijn en mee kunnen strijden om de overwinning." In de Vuelta won Pogacar vorig jaar de witte trui voor beste jongere, maar in de Tour lijkt die al te zijn vergeven aan Bernal. De Tourwinnaar van 2019, die zaterdag niet meer startte in de Dauphiné wegens rugproblemen, is namelijk nog jong genoeg om mee te strijden in het jongerenklassement.

Primoz Roglic, een van de Jumbo-Visma-troeven voor de Tour de France, kwam zaterdag als klassementsleider in de Dauphiné hard ten val en liep veel schaafwonden en blauwe plekken op. Ploegleider Niermann weet nog niet of Roglic zondag de laatste etappe rijdt.

Niermann: 'Misschien start Roglic morgen niet, we nemen geen risico' - NOS