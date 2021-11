21.500 bedrijven krijgen extra tijd voor loonsteunberekening

De 21.500 ondernemers die niet op tijd hun cijfers hebben ingeleverd om het definitieve bedrag aan loonsteun te kunnen vaststellen, krijgen extra tijd. Dat heeft demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. De oorspronkelijke deadline was gisteren.

Van die groep hebben ongeveer 9500 ondernemers helemaal geen aanvraag ingediend. Zij krijgen daar nog tot en met 9 januari de tijd voor. Het andere deel van de groep, zo'n 12.000 bedrijven, gaven zelf aan dat zij de aanvraag niet op tijd konden afronden, omdat een accountants- of derdenverklaring nog ontbreekt. Zij krijgen tot en met 6 februari om zo'n verklaring alsnog in te leveren.

Bedrijven hadden tot en met gisteren de tijd om de berekeningen in te leveren die gaan over de eerste ronde NOW-loonsteun, in het voorjaar van 2020. Die loonsteun was uitgekeerd als voorschot en het definitieve bedrag wordt nu vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Als de bedrijven niet op tijd waren, zouden ze alles moeten terugbetalen.

Maar nu komt er dus toch respijt. Wiersma schrijft dat er "immers omstandigheden denkbaar zijn waardoor werkgevers de deadline niet gehaald hebben".

De 9500 ondernemers die geen aanvraag hebben ingediend, ontvangen binnenkort een herinnering van het UWV. Zij hebben in totaal een voorschot van 320 miljoen euro ontvangen aan loonsteun. In die groep kunnen ondernemers zitten die bewust geen definitieve berekening hebben aangeleverd, omdat zij verwachten dat zij geen recht hadden op loonsteun in de betreffende periode.

Eindsprint

Veel ondernemers hebben afgelopen weekend een eindsprint getrokken om nog op tijd de definitieve berekening te maken. Het speciaal opgezette Klant Contact Centrum ontving de afgelopen dagen honderden telefoontjes, laat het UWV weten.

In totaal hebben 130.000 bedrijven op tijd aan hun verplichtingen voldaan voor de eerste ronde loonsteun. Dat staat voor zo'n 7,6 miljard euro aan voorschotten. Bij deze groep zitten ook de 12.000 bedrijven zonder een afrondende verklaring.

Terugbetalen in vijf jaar

Het UWV zal voor die ondernemers het definitieve bedrag aan loonsteun vaststellen. Dat kan betekenen dat een werkgever meer geld krijgt, omdat bijvoorbeeld het omzetverlies hoger was dan ingeschat. Maar het kan ook zo zijn dat een werkgever (een deel van) het voorschot moet terugbetalen.

Als dat nodig is, kunnen ondernemers ervoor kiezen om de loonsteun in maximaal vijf jaar terug te betalen. Ook is er ruimte voor een betaalpauze van een jaar. Het UWV geeft aan dat ondernemers geen rente hoeven te betalen.

In totaal zijn er zes rondes aan NOW-loonsteun geweest. Voor elke periode waarin een bedrijf een voorschot aan loonsteun heeft ontvangen, moet achteraf een berekening worden gemaakt om het definitieve bedrag vast te stellen.