Nederlandse troeven tanken in Koppenbergcross vertrouwen voor EK veldrijden

Een kleine week voor de Europese kampioenschappen in Drenthe hebben de Nederlandse veldrijders hun benen nog eens getest in de Koppenbergcross. Denise Betsema werd tweede in de klassieke cross, waarin befaamde en loodzware Koppenberg meerdere iedere ronde beklommen moet worden. Bij de mannen was Lars van der Haar op de derde plaats de beste Nederlander.

Betsema reed lange tijd vlak achter winnares Clara Honsinger, maar ze kon op de laatste beklimming de Amerikaanse niet volgen. "Het is jammer, maar ik ben blij dat ik zo'n sterke race heb gereden. De vorm is goed, dat neem ik mee naar de EK", zei Betsema.