Coronavirus ging niet met vakantie: 'Ik dacht dat ik me aan alle regels hield'

Op de terugweg zaten we, inclusief chauffeur, met z'n vijven in de taxi. Zonder speciale spatschermen. Erg kwalijk. Toen ik ze daar later op aansprak, werd ik weinig respectvol behandeld."

Op de heenweg zaten we in een ruim busje, maar op de terugweg was de taxi veel kleiner. Daar heb ik het virus waarschijnlijk opgelopen, want tijdens de bijeenkomst hield iedereen zich goed aan de maatregelen.

"In het voorjaar konden we niet naar de begrafenis van een familielid, vanwege de strenge maatregelen. Drie weken geleden was er alsnog een herdenkingsdienst in Amsterdam. Samen met mijn vriend en twee neven gingen we er met een taxi naartoe.

"Twee dagen later had ik korte black-outs en ontzettend veel hoofdpijn. Ik belde de huisarts, maar die verwees me door naar de GGD. Die zeiden dat ik moest langskomen om me te laten testen, maar ik ben slechtziend. Met het openbaar vervoer gaan was geen optie, omdat ik andere mensen kon besmetten en niemand in mijn omgeving kon me met de auto brengen. Toen ik dreigde om het ministerie of de burgemeester in te schakelen, kon ik uiteindelijk toch bij de huisartsenpraktijk in de buurt terecht."

"Nadat de uitslag positief bleek te zijn, belde de GGD voor het bron-en contactonderzoek. Ik heb iedereen opgegeven met wie ik contact had, maar toen ik hen later zelf sprak ontdekte ik dat de GGD niemand op mijn lijst had benaderd. Daar was ik erg verbaasd over. Gelukkig hadden ze geen klachten, maar ze waren wel geschrokken. Pas twee weken later kreeg ik een e-mail van de GGD waarin stond dat ik het zelf aan mensen moet vertellen, omdat zij te druk waren."

"Na een week thuis kreeg ik opeens veel last van mijn longen. Toen was ik wel even bang. Nu gaat het gelukkig weer iets beter, maar ik ben er nog niet van af."