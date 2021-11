Poliovirus aangetroffen in riool Bilthoven

In het rioleringssysteem van het Utrecht Science Park in Bilthoven is vorige maand het poliovirus aangetroffen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een variant die gebruikt wordt voor de productie van het poliovaccin.

Op het terrein in Bilthoven zijn vier organisaties gevestigd die met het poliovirus mogen werken. Elke drie weken worden monsters uit het riool genomen om te controleren of het poliovirus erin terecht is gekomen.

De inspectie doet onderzoek om te achterhalen waar het virus vandaan komt.

Twee mogelijkheden

Het virus kan rechtstreeks via een afvoer in het riool zijn beland, of door een besmette medewerker via de wc. In het eerste geval is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Nederland heeft een gesloten rioleringsstelsel dat uitmondt bij zuiveringsinstallaties die het virus onschadelijk maken.

In het geval dat een besmette medewerker de bron is bestaat er wel een risico. Die kan het poliovirus in eigen kring overbrengen aan mensen die niet tegen polio zijn ingeënt.

Om die reden worden in heel Nederland rioolstelsels gecontroleerd op aanwezigheid van het virus. De inspectie let vooral extra goed op rioolsystemen in de Biblebelt, aangezien relatief veel mensen zich daar om geloofsredenen niet laten inenten.

Niet eerste keer

Vorig jaar en begin dit jaar werd het poliovirus ook al aangetroffen in hetzelfde riool.

In februari en april van dit jaar werd het poliovirus ook al gevonden in het rioolwater in Bilthoven. Toen ging het om een verzwakte stam van het virus dat gebruikt wordt voor het maken van het orale poliovaccin. Waarschijnlijk kwam het virus toen in het riool door een besmette medewerker.

In 2017 werden twee medewerkers van een vaccinproducent in Bilthoven per ongeluk blootgesteld aan het poliovirus. Een van hen is daarbij toen daadwerkelijk besmet geraakt.