Viviani krijgt vertrouwen van oude bekende Ineos: 'Kan niet gelukkiger zijn'

En toen was daar opeens die gele schim naast hem. Een grote gestalte die zich oprichtte om te juichen. Wie is dat...?

Onderweg hadden ploeggenoten als Yves Lampaert en Kasper Asgreen het peloton, met de mistral schuin in de rug, in stukken gescheurd. Viviani werd in een zetel naar de streep gebracht. Vanaf zijn eerste aanzet wist hij dat mannen als Caleb Ewan, Michael Matthews en Peter Sagan niet aan zijn wiel zouden komen.

In 2019 was Viviani het speerpunt van Deceuninck-Quickstep in de Tour de France. Dat vertrouwen beloonde hij al met winst in de vierde etappe. En die tiende etappe naar Albi was het ploegenspel perfect geweest.

Inmiddels kennen we de kracht van Wout van Aert in een massasprint, maar in die Tour de France van 2019 was de Belg nog gewoon een debutant. Een buitengewoon sterke debutant, dat wel. Maar toch geen sprinter?

Het is misschien wel de mooiste oogopslag in de recente wielergeschiedenis. Een blik vol verbazing, ontgoocheling, verbijstering en afgunst. De blik van Elia Viviani toen hij in de sprint geklopt werd door een veldrijder.

In 2018 pakte Viviani nog vier ritten in de Giro en drie in de Vuelta. In 2019 won hij een rit in de Tour en werd hij in Alkmaar Europees kampioen op de weg. Maar eenmaal vertrokken bij Deceuninck droogde de zegereeks op.

Bij Cofidis wist Viviani in het coronajaar 2020 geen enkele keer als eerste over de streep te komen. Het afgelopen seizoen stond hij wel weer met bloemen op het podium - zeven keer zelfs - maar alle zeven zeges waren in bescheiden koersen in Frankrijk en Italiรซ.