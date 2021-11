Flat in aanbouw in Nigeria ingestort, vrees voor veel slachtoffers

Het lijkt erop alsof het gebouw als een kaartenhuis in elkaar is gestort:

In de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Er wordt gevreesd voor een groot aantal slachtoffers. Bouwvakkers hebben tegen journalisten gezegd dat er zeker honderd mensen op de bouwplaats aan het werk waren.

Complex in aanbouw stort in in Lagos, mogelijk veel doden en gewonden - NOS

Omstanders klagen dat het reddingswerk heel traag op gang komt. "In de twee uur nadat het gebouw is ingestort, hebben we niemand gezien", schreeuwde een bouwvakker volgens persbureau AP naar de gouverneur van Lagos, toen die ter plaatse kwam.

Wat de oorzaak is van het instorten van het gebouw is niet duidelijk. Soortgelijke incidenten komen in Nigeria relatief vaak voor: bouwvoorschriften worden niet altijd goed nageleefd en de controle is niet erg streng.