Wekdienst 16/8: Max Verstappen in actie • Coronamaatregelen Zuid-Afrika versoepeld

Het weer: Het wordt vandaag met 26 tot 31 graden opnieuw benauwd warm, in de ochtend schijnt de zon ook regelmatig. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die in de loop van de middag vanuit het zuiden uit kunnen groeien tot een paar pittige regen- en onweersbuien, mogelijk met zware windsoten, hagel en veel regen in korte tijd. De komende dagen wordt het koeler.

Goedemorgen! In de Grand Prix van Spanje start Max Verstappen vandaag vanaf de derde startplaats en worden in Zuid-Afrika de coronamaatregelen versoepeld.

En dan nog even dit:

Gisteravond werd de het laatste aflevering van het Bevrijdingsjournaal uitgezonden. Het was de laatste is een serie van vijf Deze serie bevrijdingsjournaals van in totaal 45 afleveringen. De bevrijdingsjournaals werden uitgezonden rond sleutelmomenten in de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar nadat ze plaatsvonden. De hele laatste serie is hier terug te kijken, de aflevering van gisteren staat hieronder.