Lazio-fans niet welkom in Frankrijk voor Europa League-duel met Marseille

"Bepaalde supporters van Lazio gedragen zich regelmatig gewelddadig rond de stadions en in de steden waar de wedstrijden worden gespeeld", aldus Darmanin. Volgens de minister is de aanhang van Lazio berucht vanwege fascistische liederen en nazigebaren.

Twee weken geleden waren er ook al geen fans van Marseille welkom in Rome voor het eerste duel (0-0) tussen de twee clubs. De Franse minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken neemt daarmee dezelfde beslissing als de Italiaanse overheid toen deed.

In 2018 ging het in Frankrijk mis tussen aanhangers van beide clubs, destijds viel er een aantal gewonden. Lazio won toen in het Stade Vélodrome met 3-1.

Lazio en Marseille zijn niet de twee enige clubs in groep E van de Europa League met beruchte fans. Ook de supportersgroepen van Galatasaray en Lokomotiv Moskou hebben zich in het verleden meermaals misdragen rond Europese wedstrijden.