KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile halen dure telefoons uit de winkels

Telecombedrijven KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben in alle winkels de waardevolle telefoons uit de voorraad gehaald. Aanleiding is de reeks overvallen op telefoonwinkels in de afgelopen weken. Eerder werden al toestellen weggehaald uit winkels in de regio Amsterdam.

De bedrijven hebben dit besluit gezamenlijk genomen, omdat zij naar eigen zeggen de veiligheid en het welzijn van medewerkers en klanten voorop willen stellen.

Welke smartphones uit de winkel worden gehaald, willen de bedrijven niet zeggen. Het gaat om de "modellen waar overvallers echt voor komen", oftewel de waardevolle smartphones van de "echt bekende merken".

Het is wel mogelijk om in de winkels een beveiligde demonstratieversie van de smartphone uit te proberen. Klanten krijgen de aangekochte telefoon dan thuis opgestuurd.

Ook op straat

VodafoneZiggo en KPN haalden eerder telefoons uit de schappen in "filialen met een verhoogd risico op overvallen" in de regio Amsterdam. Bij een aantal winkels moeten klanten bovendien aanbellen voordat ze naar binnen kunnen, net als bij sommige juweliers. Er waren verschillende gewapende overvallen geweest op telefoonwinkels, met name in Amsterdam-Oost.

Het criminele opeisen van telefoons gebeurt niet alleen in winkels, maar ook op straat, laten de telecombedrijven weten. Zo werd afgelopen vrijdag een medewerker gedwongen om de sleutels en de code van de kluis af te geven.

Bij het voorkomen van meer overvallen zijn de politie en overheidsinstanties inmiddels ook nauw betrokken, zeggen de telecombedrijven.