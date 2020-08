In Groningen is afgelopen nacht een man gedood. Hij werd volgens de politie zwaar mishandeld en mogelijk gestoken. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De mishandeling gebeurde rond 03.45 uur aan de J.A. de Bree-Meijerstraat in Hoogkerk, dat valt onder de gemeente Groningen. Op locatie werd er gestart met hulpverlening, maar dat mocht niet meer baten. De man is ter plekke overleden. De straat is afgezet voor sporenonderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.