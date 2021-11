Wereldwijd vijf miljoen coronadoden geteld, maar werkelijke aantal hoger

Op 30 december 2019 waarschuwde oogarts Li Wenliang uit Wuhan zijn collega's voor een nieuw, onbekend virus. Een onjuist paniekbericht, volgens de Chinese autoriteiten, die Li korte tijd vastzetten. Daarna ging hij weer aan het werk, raakte besmet en overleed uiteindelijk op 7 februari aan de gevolgen van het virus. Op dat moment waren er al bijna duizend gerapporteerde coronadoden. Nu, bijna twee jaar later, is de grens van 5 miljoen coronagerelateerde doden gepasseerd, zo blijkt uit de telling van de Johns Hopkins University. Het gaat uitsluitend om officieel gerapporteerde en geopenbaarde statistieken: het werkelijke aantal doden ligt hoogstwaarschijnlijk hoger doordat cijfers ontbreken of worden verborgen. In absolute aantallen zijn de meeste coronadoden gemeld in de Verenigde Staten (bijna 750.000), Brazilië (ruim 600.000) en India bijna 460.000). Relatief gezien (aantal doden per 100.000 inwoners) blijkt Peru veruit het zwaarst getroffen, gevolgd door voornamelijk Oost-Europese landen:

In Nederland zijn volgens de officiële cijfers 18.850 coronadoden geteld. Dat komt neer op 108,7 doden per 100.000 inwoners. Het relatieve sterftecijfer ligt net onder dat van Duitsland (115,2) en ruim onder België (226,4), maar is hoger dan dat van Denemarken (46,7) en Noorwegen (16,8).

Wie telt als 'coronadode'? Het verschilt per land wat als coronasterfgeval wordt gerapporteerd. De Nederlandse cijfers omvatten het aantal overleden coronapatiënten dat aan de GGD is gemeld. Het RIVM gaat ervan uit dat het aantal hoger ligt, omdat er geen meldingsplicht bestaat en niet alle patiënten worden getest op covid-19. In bijvoorbeeld België bevat het sterftecijfer naast bevestigde gevallen ook vermoedelijke gevallen. In dat laatste geval heeft een overleden patiënt volgens een betrokken arts klachten die wezen op een coronabesmetting. In landen als India en Rusland ligt het sterftecijfer volgens onderzoekers vele malen hoger dan de officiële cijfers. Daar zou het gaan om miljoenen in plaats van honderdduizenden doden. De oversterfte geeft volgens deskundigen daarom een beter beeld van het aantal slachtoffers, hoewel daarbij ook andere crisismomenten (zoals vorig jaar de hittegolf) een rol spelen. In Nederland stierven in 2020 ruim 15.000 mensen meer dan verwacht, de hoogste oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog.

Op 6 maart 2020 werd het eerste officiële sterfgeval door corona in Nederland geregistreerd: een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Uit later onderzoek onder huisartsen bleek dat voor die datum vermoedelijk al vijf ouderen waren gestorven aan een coronabesmetting. Pas na hun overlijden legden artsen een verband met het virus. Het hoogste aantal doden (232) in Nederland werd op 7 april 2020 gemeld:

Door RIVM gemelde coronadoden sinds 1 maart 2020 - NOS

De allereerste officieel gemelde coronadode viel op 9 januari 2020 in Wuhan. Het onbekende virus leek zich toen nog tot China te beperken. De NOS sprak in de eerste berichten nog van 'een mysterieuze longziekte', waarbij de kans door onderzoekers als klein werd beschouwd dat het virus van mens op mens wordt overgedragen. Maar het virus hield zich niet aan grenzen: eind januari doken de eerste infecties in Europa op, de eerste gerapporteerde coronadode in de EU werd op 15 februari in Frankrijk gemeld. Pas op 27 februari werd in Nederland de eerste besmetting opgemerkt. In werkelijkheid hadden meerdere Nederlanders met carnaval al een infectie opgelopen, vermoedelijk besmet door mensen die kort daarvoor op vakantie in Oostenrijk en Noord-Italië waren geweest. Mondiale brandhaarden Afgaand op de officiële cijfers, eiste het virus aanvankelijk vooral in West-Europa, de VS en Iran veel levens. Later werden Brazilië (voorjaar 2021), India (mei-juni 2021) en Indonesië (juli-augustus) brandhaarden. Op dit moment slaat het virus vooral toe in Rusland en Oost-Europa.

Kaart - NOS