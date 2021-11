Amsterdam wil geen nieuwe hotels meer in de stad, 'voegen niets toe voor inwoners'

In het grootste deel van Amsterdam mogen geen nieuwe hotels meer komen. De gemeente voert een hotelstop in. Nieuwe hotels voegen niets toe voor de Amsterdammers, zegt wethouder Everhardt (Economische Zaken).

Vier jaar geleden werden al enkele buurten aangewezen waar geen nieuwe hotels mochten worden geopend, maar nu geldt de hotelstop voor bijna de hele stad. Volgens de lokale zender AT5 betekent dit een streep door het plan voor 20.000 nieuwe hotelkamers. Onlangs verscherpte Amsterdam al de regels voor Airbnb.

Sociaal ondernemerschap

Veel huizen en gebouwen in Amsterdam staan op grond waarvoor erfpacht moet worden betaald. Als een pand een nieuwe bestemming krijgt, moet de eigenaar langs het erfpachtloket van de gemeente om de afspraken in het contract aan te passen.

De gemeente gaf eerder nog wel toestemming voor hotels als daar ruimte voor was in het bestemmingsplan, maar kan er nu in het belang van de leefbaarheid voor kiezen om niet meer mee te werken.

Alleen in buurten waar nieuwe hotels een meerwaarde hebben, zoals wijken in ontwikkeling, zijn ze nog welkom. De hotels moeten dan wel een uniek concept hebben en ze moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Amsterdam heeft 533 hotels, met in totaal zo'n 40.000 kamers.

Veel minder Airbnb-woningen

De gemeente wil met de strengere regels vooral de overlast door toeristen aanpakken. Sinds april gelden ook al extra eisen voor Amsterdammers die kamers verhuren via Airbnb. Zij moeten zich nu registreren en ook moet iedere huurder vooraf bij de gemeente gemeld worden.

Door de nieuwe regels is het aantal Airbnb-woningen tussen eind maart en begin oktober sterk gedaald, van 16.648 naar 2924.