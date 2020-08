Vuurwerkramp tijdens Vlootweek in Rotterdam

Bij een ongeluk tijdens een vuurwerkshow in Rotterdam zijn vandaag zeker vijf mensen om het leven gekomen. Een deel van de vuurwerkvoorraad vatte vlam waardoor vuurpijlen horizontaal het publiek in schoten. Tientallen mensen raakten gewond in de paniek die vervolgens ontstond.

Alle dodelijke slachtoffers komen uit Rotterdam, onder wie een 14-jarige jongen en een 31-jarige politieagent. Het aantal gewonden wordt geschat op meer dan honderd, van wie acht ernstig. De jongste is 11 jaar.

Ans van Hattem was getuige van de ramp. "Ik zag een vrouw van wie het gezicht voor de helft weg leek. Ik raakte mijn moeder kwijt in het gedrang." Ze werd door een onbekende vrouw de Maastunnel ingesleurd waar ze konden schuilen. "Aan de zuidkant van de tunnel vond ik gelukkig mijn moeder weer."

Publiekstrekker

De vuurwerkshow was een van de grote publiekstrekkers van de Vlootweek, die geopend werd door prins Bernhard. Duizenden mensen kwamen naar de Parkkade om de het vuurwerk te zien.

Het vuurwerk werd op de Maas vanaf de Britse torpedojager Onslow afgestoken. Toen de eerste pijlen de lucht in vlogen, applaudisseerde het publiek enthousiast.

Het ging mis toen een van de pijlen terechtkwam op het achterschip van de Onslow. Vuurpijlen uit een kist die daar stond vlogen ongecontroleerd in alle richtingen, ook het publiek in.