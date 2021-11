Advies: in slavernijmuseum moet ook aandacht zijn voor VOC-tijd

In het toekomstige nationaal slavernijmuseum moet naast aandacht voor de trans-Atlantische slavernij, ook aandacht komen voor de slavernij in de voormalige VOC-gebieden in de Indische Oceaan en de Indonesische archipel. Dat schrijven de Raad van Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad in een advies aan demissionair minister Van Engelshoven en het Amsterdamse stadsbestuur.

De regiegroep van het toekomstige museum zei eerder al dat er "op den duur" ook aandacht zal zijn voor de slavernij in deze gebieden, maar de raden adviseren nu om dat al vanaf het begin te doen.

Volgens de raden is die aandacht nodig omdat zo "het volledige verhaal van de koloniale slavernij en de wereldwijde impact daarvan" zichtbaar worden.

De raden schrijven tevens dat het belang van het museum "evident" is. "Alle Nederlanders zouden in aanraking moeten komen met dit onderbelichte deel van onze geschiedenis en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag."

'Beide behoren tot koloniaal verleden'

Recentelijk is er een toegenomen maatschappelijke aandacht voor de slavernij in de voormalige VOC-gebieden te zien, zegt Franc Weerwind, voorzitter van de adviescommissie. "Beide slavernijverledens behoren tot een koloniaal verleden waarin tot slaafgemaakten werden verhandeld door een staat die dat accepteerde."

De trans-Atlantische slavernij moet wat de raden betreft wel een prominente plaats innemen, vanwege de omvang van deze slavernij en het grote aantal mensen in de diaspora.

Met het advies reageren de raden op een verkenningsrapport dat eerder dit jaar verscheen van de Regiegroep Nationaal Atlantisch Slavernijmuseum. Die regiegroep ziet het museum als een plek waarin tot slaafgemaakten "ondanks alle onderdrukking in hun leven" worden getoond als "volwaardige, handelende, denkende, emotionele, strijdende en creatieve mensen".

Museum binnen of buiten Amsterdam?

Waar het museum precies moet komen, is nog niet bekend. In het verkenningsrapport werd gesproken van een gebouw van 7000 vierkante meter. De raden adviseren om ook te kijken naar de metropoolregio Amsterdam, mocht er in Amsterdam zelf geen plaats zijn voor een gebouw van die omvang. De gemeente Amsterdam maakt in december verdere besluiten over het museum.