Politie en OM Den Haag onderzoeken beelden waarop agent tegen hoofd van arrestant schopt

Politiegeweld gisteren in Den Haag‼️ Ze schoppen en slaan iemand die weerloos op de grond ligt 😳. pic.twitter.com/OBACiq4IkA

De beelden zijn gisteren opgenomen in de Haagse wijk Transvaal toen er een demonstratie tegen de coronamaatregelen was op het Joubertplantsoen. De video is vanaf een flatwoning aan het plantsoen gemaakt.

Reactie politie

Volgens de politie werden agenten op het Paul Krugerplein aangevallen door een groep mensen met gezichtsbedekkende kleding. Sommigen hadden knuppels en zwaar vuurwerk bij zich. De groep ging daarna naar het Joubertplantsoen, waar negen mensen werden opgepakt.