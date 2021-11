Politie Den Haag onderzoekt beelden waarop agent tegen hoofd van arrestant schopt

Politiegeweld gisteren in Den Haag‼️ Ze schoppen en slaan iemand die weerloos op de grond ligt 😳. pic.twitter.com/OBACiq4IkA

De beelden zouden gisteren zijn opgenomen in de Haagse wijk Transvaal toen er een demonstratie tegen de coronamaatregelen plaatsvond op het Joubertplantsoen. De politie wil dat nog niet bevestigen. Volgens Omroep West is de video vanaf een flatwoning aan het plantsoen gemaakt.

"Uiteraard hebben wij de beelden ook gezien", zegt een woordvoerder. "We gaan ze nu onderzoeken, ook wat er voorafgaand aan de opname is gebeurd." De politie hoopt later vandaag met meer informatie te komen.

De lokale politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft schriftelijke vragen ingediend en eist opheldering van de burgemeester over het incident.