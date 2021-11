Atletiekunie haalt Poolse succescoach Lewandowski naar Nederland

De Atletiekunie heeft Tomasz Lewandowski aangetrokken als coach voor de Nederlandse atleten op de middenafstanden.

De Pool, die deze maand al aan de slag gaat, heeft in eigen land een flinke staat van dienst opgebouwd. Zo leidde hij als bondscoach zijn broer Marcin Lewandowski naar de Europese titel op de 800 meter en boekte hij ook aansprekende successen met zijn landgenoten Adam Kszczot en Angelika Cichocka en de Tsjech Jakub Holusa.

"In Nederland hebben we veel jong talent op de middenafstanden, maar het is moeilijk om bij de senioren door te breken naar het internationale topniveau", licht Ad Roskam, technisch directeur bij de Atletiekunie, de komst van Lewandowski toe. "Tomasz heeft de ervaring als talentontwikkelaar en als coach op het hoogste niveau."

Samenwerken met Meuwly

Lewandowski gaat nauw samenwerken met Laurent Meuwly, de Zwitserse coach die eind 2018 werd vastgelegd om de talentvolle groep atleten op de 400 meter en de estafettenummers naar een hoger niveau te tillen - wat hij met succes deed.

Zo veroverde Femke Bol dit jaar de Europese indoortitel op de 400 meter en in Tokio olympisch brons op de 400 meter horden. De mannen verrasten op de Spelen met zilver op de 4x400 meter. Ook was er zilver voor Tony van Diepen en brons voor Liermarvin Bonevacia op de 400 meter bij de EK indoor.