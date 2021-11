Messi: 'De woorden van Laporta hebben me pijn gedaan, dat verdien ik niet'

Ontroostbaar was de 34-jarige Messi, toen hij in augustus aankondigde om te vertrekken bij de club waar hij grote successen boekte. Na 21 jaar te hebben geschitterd in het shirt van de Catalanen, vertrok Messi naar Paris Saint Germain.

"Zijn woorden hebben me pijn gedaan. Dat verdien ik niet." Lionel Messi heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn vertrek bij FC Barcelona. Tegenover Diario Sport uitte de Argentijnse vedette onder meer zijn onvrede over Barça-voorzitter Joan Laporta.

Messi: "De waarheid is dat ik al het mogelijke heb gedaan om te blijven. Niemand heeft me gevraagd om gratis te spelen bij Barça. Mij werd gevraagd om mijn salaris te halveren en dat heb ik zonder enig probleem gedaan."

Eerder deze maand gaf Laporta aan dat hij had gehoopt dat Messi gratis voor Barça wilde spelen, maar die boodschap heeft de Argentijnse superster nooit bereikt.

"Het verlangen van mij en mijn familie was om in Barcelona te blijven", vervolgde Messi, die 672 doelpunten voor de Catalanen maakte. "Het voelde alsof Laporta mij de bal afpakte, maar vervolgens zelf niet wist wat hij ermee moest doen."

Technisch directeur

Messi geeft aan dat hij ondanks alles in de toekomst graag wil terugkeren bij zijn geliefde club, waar Ronald Koeman vorige week werd ontslagen. "Ik zou ooit technisch directeur willen worden. Als er een mogelijkheid is, dan zou ik graag opnieuw willen bijdragen aan de ontwikkeling van Barcelona. Het is de club waar ik van hou."

Messi staat tot de zomer van 2023 onder contract bij PSG. Waar Messi in Barcelona het ene na het andere doelpunt maakte, is hij voorlopig in Parijs minder trefzeker. Afgelopen vrijdag werd hij tegen Lille na de eerste helft uit voorzorg gewisseld.