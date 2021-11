240 Afghanen eisen evacuatie door Nederland

Zo'n 240 Afghanen eisen in brieven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en aan de IND dat ze zo snel mogelijk uit Afghanistan worden geëvacueerd. Krijgen ze binnen twee weken geen antwoord, dan stappen ze naar de rechter. De brieven zijn ingezien door de NOS.

De Afghanen worden bijgestaan door vijftien Nederlandse advocaten, die de brieven voor hen versturen. Ze vinden dat Nederland veel te weinig doet om hen in veiligheid te brengen en dat het ministerie hen bovendien nauwelijks op de hoogte houdt van de vorderingen in het evacuatieproces. De mensen maken aanspraak op evacuatie, omdat ze op één of andere manier voor Nederlanders in Afghanistan hebben gewerkt en daardoor nu gevaar zeggen te lopen.

"We hoopten dat de Nederlandse overheid in de periode van eind augustus tot nu al veel had gedaan om deze mensen hier te krijgen", zegt een van de betrokken advocaten Barbara Wegelin. "Maar mensen krijgen nauwelijks antwoord op hun mails en degenen die wel antwoord krijgen, horen vervolgens niets meer over wanneer ze worden geëvacueerd."

Alleen met paspoort

De druppel was voor Wegelin en haar cliënten dat demissionair minister Knapen afgelopen vrijdag, na berichtgeving van de NOS, bevestigde dat hij voor mensen zonder paspoort op dit moment niets kan doen. Volgens hem is het onmogelijk om Afghanen in Afghanistan andere reispapieren dan een paspoort te geven, onder meer omdat de Taliban alleen mensen met een paspoort zou laten vertrekken.

Wegelin stelt dat daarmee een heel groot deel van haar cliënten in de steek wordt gelaten. "Nederland heeft gezegd dat er nog zo'n 2000 mensen voor evacuatie in aanmerking komen. Als de paspoorteneis streng wordt gehandhaafd, blijven er daar misschien maar 200 van over. Heel veel Afghanen hebben geen paspoort, of hebben een gezinslid zonder paspoort."

De brief is geschreven namens twee groepen Afghanen. De eerste groep heeft nog helemaal geen antwoord gekregen op hun evacuatieverzoek en eist dat dat binnen twee weken alsnog gebeurt. De tweede groep heeft wel de bevestiging gekregen dat ze in aanmerking komt voor evacuatie, maar heeft daarna niets meer gehoord. Zij eisen dat ze binnen twee weken alsnog worden geëvacueerd.

Tijdelijk document

Het is de vraag hoe realistisch die eis is, aangezien minister Knapen stelt dat de Taliban mensen zonder paspoort geen toegang geven tot vluchten. Ook zouden Pakistan en Qatar, de landen waar mensen in eerste instantie naartoe worden gebracht voor hun vlucht naar Nederland, alleen mensen accepteren met een geldig paspoort.

Volgens Wegelin geeft Knapen daarbij onvoldoende uitleg. "De Taliban hebben eerder laten weten dat ze wel degelijk willen meewerken aan evacuaties met bijvoorbeeld een laissez-passer. Dat is een tijdelijk reisdocument waarmee mensen eenmalig een grens over kunnen. Dat is niet eens geprobeerd. Laat ze dat soort methodes eerst proberen, voordat ze zeggen dat het niet kan."

De brieven komen vandaag aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de IND. Mochten beide partijen de komende weken geen antwoord geven, dan stappen de Afghanen dus naar de rechter.