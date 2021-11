Regeling vaste vergoeding 5000 euro voor lichte aardbevingsschade van start

Mensen die voor het eerst een melding doen van aardbevingsschade kunnen vanaf vandaag kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. De regeling is met name bedoeld voor lichtere en eenvoudige schadegevallen en moet ervoor zorgen dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) minder tijd kwijt is aan de afhandeling van die zaken.

Wie kiest voor het vaste bedrag moet foto's maken van de schade en die opsturen naar het IMG. Na de uitbetaling volgt een nulmeting, zodat de schade niet nog een keer kan worden verhaald.

De keuze voor deze regeling is niet zonder consequenties; hierna kan niet zomaar opnieuw een vergoeding worden aangevraagd. Dat kan alleen als er een nieuwe aardbeving is geweest die opnieuw tot schade heeft geleid, schrijft RTV Noord.

13.000 geïnteresseerden

Volgens het IMG kunnen ongeveer 100.000 huishoudens aanspraak maken op de regeling. Vooralsnog hebben zo'n 13.000 huiseigenaren aangegeven dat ze interesse hebben in de vaste, eenmalige vergoeding. Het IMG heeft ongeveer 1 miljard euro voor de regeling gereserveerd.

De regeling werd in mei aangekondigd en zou oorspronkelijk meteen na de zomer van start gaan. Dat ging niet door vanwege een beperkte IT-capaciteit. Halverwege oktober werd bekend dat de invoering opnieuw twee weken was vertraagd, ditmaal omdat het IMG meer voorbereidingstijd nodig had.