Tottenham Hotspur stuurt manager Nuno alweer de laan uit

Nuno Espírito Santo is niet langer de coach van Tottenham Hotspur. De Londense club heeft na de 3-0 thuisnederlaag van zaterdag tegen Manchester United in de Premier League besloten zich te ontdoen van de 47-jarige Portugees, die afgelopen juni nog voor twee jaar had getekend bij 'The Lilywhites'.

De Spurs begonnen voortvarend aan het seizoen met drie competitiezeges op rij, waaronder een 1-0 overwinning op landskampioen Manchester City. Maar het spel hield niet over en al snel kwam ook qua resultaten de klad erin. Dat van de volgende zeven wedstrijden in de Premier League er vijf verloren gingen, is Nuno nu opgebroken.

De van Wolverhampton Wanderers overgekomen Nuno heeft slechts zeventien duels op de bank gezeten bij Tottenham, dat in de competitie na tien speelronden op de achtste plaats staat met tien punten achterstand op koploper Chelsea.

Donderdag tegen Vitesse

Het is nog niet bekend wie Nuno gaat opvolgen bij Tottenham Hotspur, de club van Oranje-international Steven Bergwijn, maar de naam van Antonio Conte zingt wel nadrukkelijk rond.

De Londense club is donderdag gastheer van Vitesse in de Conference League. De Arnhemmers wonnen anderhalve week geleden de confrontatie in Arnhem met 1-0. De Spurs, derde in groep G met twee punten achterstand op Vitesse en drie op koploper Stade Rennes, traden toen aan met een veredelde B-ploeg.