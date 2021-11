'Barney' leefde maanden in angst nadat 'het lichtje uitging', maar het WK haalt hij

Raymond van Barneveld in zijn tweede leven als profdarter - PDC/Lawrence Lustig

"Barney Army, Barney Army!", klonk het dit weekend in AFAS Live in Amsterdam. Maar hoezeer hij ook werd toegezongen, Raymond van Barneveld was de grote afwezige op het dartsfeestje in Nederland. Tot zijn eigen frustratie kreeg de 54-jarige 'Barney' geen wildcard voor de World Series of Darts Finals. De terugkeer van de vijfvoudig wereldkampioen speelt zich vooral af achter de televisieschermen. Via de telefoon geeft Van Barneveld een update over zijn comeback. Raymond, hoe gaat het met je?

"Ja, goed hoor. Het is natuurlijk een druk en raar jaar geweest, met veel onzekerheid. Het begon in januari met het uitstellen van de Qualifying School, waar ik uiteindelijk in februari mijn tourcard wist te halen."

Mission accomplished! I had to fight for Every point! Thank you all for your support an incredible amount of messages. I was moved and emotional today I would have liked to win a day so much but later had to realize that 3rd in this big competition is good enough for my card👊🏼 pic.twitter.com/nwhn7iaDfW — Raymond van Barneveld (@Raybar180) February 17, 2021

"Terwijl ik daar in Duitsland zat, stortte de gevel van mijn huis in. Mijn ouders waren ziek. En er waren andere privéomstandigheden, waardoor darten even niet belangrijk was. Dus het was een vervelende tijd, maar we proberen nu weer op te staan." Het grote doel bij jouw terugkeer was het WK halen. Gaat dat gebeuren?

"Ja, dat komt goed. In het kort gezegd: ik zit safe qua ranking." Dat heb je te danken aan je toernooiwinst in Bolton, eind februari. Jouw eerste titel in acht jaar. Geen grote titel, maar je liet zien dat je weer terug was. Daarna werd het stil. Waarom?

"Die titel kwam onverwachts, daar had ik echt totaal geen rekening mee gehouden. Maar de rest van het jaar was het lastig. Door corona was de planning vaak onzeker en ik ben een speler die juist naar toernooien toe moet leven."

"Ook kreeg ik een vervelend telefoontje. Een vriend van mijn vader belde me en vertelde dat hij al een tijdje niets van mijn vader had gehoord. Of ik wist wat er loos was. Toen zag ik dat hij al een paar dagen niet online was gekomen op WhatsApp." "Dus toen ben ik als een malle naar mijn vader toegegaan. Daar trof ik hem verward aan op de bank. Bleek hij een herseninfarct te hebben gekregen. Godzijdank is het allemaal goed gekomen." Onwel geworden "Dat gebeurde op een zondag en op maandagochtend moest ik weer naar Engeland om te spelen. Dus ik twijfelde en belde mijn moeder. Ze zei dat ik gewoon moest gaan en dat zij wel voor pa zouden zorgen." "Maar je zult begrijpen: dan sta je daar in Engeland niet lekker te gooien. Ik vloog er elke dag vroeg uit en toen ik daarna bij een potje de score moest bijhouden, ging het lichtje uit." Dartsbond PDC bracht daarna het volgende statement naar buiten.

PDC Statement: Players Championship 8 pic.twitter.com/h4yZkn02Bk — PDC Darts (@OfficialPDC) March 19, 2021

Van Barneveld ging tegen de vlakte en kreeg direct medische verzorging. Ook werd een hartfilmpje gemaakt. De eerste geluiden waren dat hij een te lage bloedsuikerspiegel had. De Hagenaar kampt al jaren met diabetes. "Het had niets met mijn diabetes te maken; mijn suikergehalte was stabiel. Maar wat het dan wel was? Ik weet het nu nog niet. De stress, het schuldgevoel. Het werd me gewoon te veel, denk ik." Hoe ging het daarna?

"Daarna heb ik toch een paar maanden in angst geleefd en me afgevraagd wat het was. Een maand later voelde ik me op een toernooi in Duitsland weer niet lekker en trok ik me uit voorzorg terug. Nu gaat het gelukkig best wel goed, hoor. Maar je merkt dat de sport toch steeds meer van je vergt en je wordt er ook niet jonger op." We zien je nog niet op de televisietoernooien. Je speelt wel vloertoernooien. Hoe gaat dat de laatste tijd?

"Tsja... Ik ben gewoon geen ochtendmens en die wedstrijden beginnen al om 12 uur. Kijk, in Bolton, waar ik won, begonnen de partijtjes om 14.00 uur. Dat past beter in mijn straatje. Maar de PDC (de dartsbond, red.) heeft dat weer teruggedraaid. Niemand weet waarom."

Er zijn ook kwalificatietoernooien voor televisietoernooien. Dat wil niet vlotten?

"Ik wilde me proberen te plaatsen voor het toernooi in Amsterdam van afgelopen weekend, maar op het vliegveld van Manchester was mijn koffer kwijt. Dat was op zondagmorgen en dinsdagavond had ik 'm pas terug." "Dat heeft toch invloed op je voorbereiding. Je moet toch weer de stad in, kleding gaan kopen, je sponsor bellen. En dan sta je te spelen op schoenen waarop je niet gewend bent om op te staan, in een andere broek. Die frustratie heeft me de eerste dagen wel parten gespeeld." Bij de bekendmaking van je terugkeer had je het over een 'Barney 2.0', iemand die positief denkt. Hoe gaat dat?

"Ja, allemaal heel goed, hoor. Maar je kunt nog zo positief denken, als jij in Manchester aan het wachten bent op je koffer en die komt maar niet... Er staan daar honderd man met hun eigen materiaal te spelen, maar Jantje Lul weer niet." Op Twitter deed Van Barneveld zijn beklag.

@KLM @KLM_UK @Schiphol @manairport Arrived in Manchester Airport yesterday and no suitcase. Again. No information and now I’m being told it cant even be found.

How can this happen? Can someone please help with tracing it - this it’s unacceptable! — Raymond van Barneveld (@Raybar180) October 18, 2021

"Dat had ik twee jaar terug ook al eens. Iedereen pakt lekker zijn koffertje, maar die van mij was kwijt. Toen heb ik met een geleende broek en geleende pijlen staan gooien." "Het shirt wat ik toen droeg had ik daarvoor al eens weggegeven aan een fan. Stond ik daar te gooien in een shirt met mijn eigen handtekening erop. Ik schaamde me rot. Ja, dan is het lastig om positief te blijven." Na de bekendmaking van zijn terugkeer vorig jaar gingen we langs bij Van Barneveld.

