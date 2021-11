Groningse Eemshaven krijgt vaste veerverbinding met Noorwegen

Vanaf april volgend jaar vaart er drie keer per week een veerboot tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Noorwegen. Daarvoor worden een kade en een kantoor in de haven gebouwd. Op termijn zou het volgens initiatiefnemer Holland Norway Lines (HNL) zo'n honderd banen opleveren.

De veerdienst wordt uitgevoerd door de MS Romantika, een schip van bijna 200 meter lang met ruimte voor 2500 passagiers. Ook auto's, caravans en vrachtwagens kunnen meevaren, schrijft RTV Noord.

De reis tussen de Eemshaven en Kristiansand duurt 18 uur. Het schip vertrekt om 15.00 uur uit Nederland en meert om 09.00 uur de volgende dag aan in Noorwegen.

Volgens HNL is er met name vanuit Noorwegen veel belangstelling om Nederland aan te doen per schip. De eerste afvaart is op 7 april 2022.